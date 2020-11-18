تحرير 61 مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
Advertisements
واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان الحملات اسفرت عن تحرير 61 مخالفة، منها 55 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع- ومخالفات آخرى) بالإضافة لتحرير 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار– وعدم وجود شهادة صحية – ومخالفات لتجار تموينيين – قضايا اخري متنوعة).

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 15 ساعة

تجديد حبس أصدقاء طفل المرور ١٥ يوما

منذ ساعة و 25 دقيقة

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

منذ ساعة الا ربع

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 10 ساعة

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

منذ 39 دقيقة

كاف: نهائي الأهلي والزمالك بوقت إضافي في حالة التعادل

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

01:05 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

08:46 م

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

01:17 م

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»