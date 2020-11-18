المنشآت السياحية تتلقى تحذير ضد المتهاونين مع كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كتاباً من وزارة السياحة والآثار ، أكد ضرورة التنبيه على كافة اعضاء الغرفة " المنشآت والمطاعم السياحية "، بأهمية توخي الحذر واتباع والتزام وتطبيق كافة الإجراءات والإشتراطات الصحية الخاصة بمواجهة وعدم إنتشار فيروس كورونا " كوفيد 19 " ،لتجنب الموجة الثانية لفيروس كورونا، وكذلك حفاظاً على المواطنين وسمعة المقصد السياحى .

وذكر كتاب وزارة السياحة والآثار أن الوزير، وجه قطاعات الوزارة بالتنبيه على الغرف السياحية بأهمية الإلتزام بهذه الإشتراطات ، وأكدت الوزارة على إنها ستقوم بمعاقبة المنشآت والمطاعم السياحية غير الملتزمة والمخالفة للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالغلق لمدة ( 3 ) أيام ، وتصعيد العقوبات فى حالة التكرارية .

الجدير بالذكر أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قد قامت بتعميم أكثر من منشور إلى أعضائها، حذرت فيهم من الأضرار التى قد تواجه المنشآت والمطاعم المخالفة لتنفيذ الضوابط والإشتراطات الإحترازية والوقائية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار ، والصحة والسكان، وأنها –الغرفة- لا تتوانى عن تقديم الدعم اللوجستى والفنى للمنشآت و المطاعم الراغبة في تدريب عمالها على هذه الإجراءات الوقائية.

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