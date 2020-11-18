كشري يختار الأفضل لقيادة هجوم منتخب مصر

اختار أحمد كشري مدرب نادي أسوان السابق أفضل مهاجم يقود خط هجوم المنتخب المصري الفترة المقبلة.





وأكد احمد كشري أن منتخب مصر يحتاج مصطفي محمد لانه يمتلك حاسة التهديف بشكل منتظم.





وأشار كشري في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن أحمد حسن كوكا لاعب مميز جدا ولكنه سلبي مع المنتخب عكس ما يقدمه مع فريق.





وأضاف أنه لابد منح فرصة لحسام حسن مهاجم سموحة لانه يمتلك قدرات ومميزات كثيرة.





وأتم كشري حديثه أن كوكا لم يتملك الجرأة على المرمى ونفس الحال لمروان محسن لكن مصطفى جرئ أكثر مع و لا غنى عنه في المنتخب.



