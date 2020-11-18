البدري: أحمد توفيق قدم مباراة جيدة .. ونتعرض للإنتقاد دائماً

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري أن أحمد توفيق قدم مباراة جيدة خاصة بعد إصابة محمد هاني وعدم تواجده مع معسكر الفريق في رحلة توجو.





وأضاف البدري في تصريحات خاصة لبرنامج "اللعيب" على قناة mbc أن المنتخب لديه البدائل الكثيرة والمميزة ، ودائماً ما يتعرض الجهاز الفني للمنتخب الوطني للإنتقاد دون مبررات .





وتابع أن الجميع يسأل لماذا لم يضم المنتخب بديل لـ"محمد هاني" بعد إصابته؟ ، لكن عقب مشاركة أحمد توفيق أظهر للجميع البديل المناسب الذي إختاره الجهاز الفني في هذا المركز.



