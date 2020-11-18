محافظ المنيا يصدر بيانا حول إضراب موظف الوحدة المحلية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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اصدر ديوان عام محافظة المنيا بيانا بشأن ما تم تدولوا على مواقع التواصل الاجتماعي حول إضراب موظف بوحدة الرصف وصيانة الطرق بمجلس مدينة المنيا، عن الطعام بسبب فصله من العمل.

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بفحص شكوي المواطن والذي يتضرر من فصله عن العمل، وبالفحص تبين أن المذكور محل الشكوى كان متعاقد علي العمل بوحدة الرصف بالمحافظة بوظيفة سائق لودر بتاريخ 13-12-2011، وقد تلاحظ كثرة المشاكل التي يثيرها المذكور بنطاق عمله بوحدة الرصف والذي يعتبر مشروع انتاجي، وكذلك عدم انتظامه بالعمل وكثرة الانقطاع عنه، بالإضافة إلي أن المذكور تحرر ضده اكثر من مذكرة لتحريض العاملين والسائقين بالمشروع علي الشغب وإيقاف العمل وقد صدر له أكثر من قرار جزاء.

تم نقل المذكور من وحدة الرصف إلي مجلس قروي تلة بتاريخ ‪27--10-2016‬ بالقرار رقم 1030 لسنة 2016، وذلك للصالح العام وصالح العمل ولإثارته المشاكل مع زملاءه والتعدي علي رؤساءه في العمل، مما جعل استمراره في العمل يترتب عليه تعطيل هذا المشروع الإنتاجي.

وفيما بخص قرار انهاء تشغيل المذكور بالقرار رقم 43 لسنة 2020الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 29-9-2020، حيث قامت ادارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية بعرض مذكرة علي رئيس الوحدة المحلية بكثرة انقطاع المذكور والتي تتجاوز المدة القانونية والتي تستوجب قانونًا انهاء الخدمة، فقد قامت الشئون القانونية بالوحدة المحلية بالتوجيه بتطبيق القانون علي حالة المذكور وانهاء تشغيله.

وبتاريخ 5-11-2020 تقدم المذكور بطلب لخدمة المواطنين بالمحافظة لتضرره من نقله من وحدة الرصف إلي الوحدة المحلية لقرية تلة بمركز المنيا والذي كان بتاريخ 27-10-2016، وعليه قامت جهات الفحص بالمحافظة بفحص الشكوي وتبين أن القرار يرجع لعام 2016 للأسباب السابق ذكرها، وأن قرار انهاء التشغيل الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 27-10-2020صدر لتجاوز المذكور مدة الانقطاع المقررة قانونًا واستنفاده لرصيد أجازاته.

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