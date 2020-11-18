جوجل يحتفل بالذكرى الـ 71 لميلاد إمبراطور السينما المصرية "أحمد زكي"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
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جوجل يحتفل بالذكرى الـ 71 لميلاد إمبراطور السينما المصرية "أحمد زكي"

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بذكرى ميلاد إمبراطور السينما المصرية الفنان "أحمد زكي" الواحد والسبعين، وذلك بوضع صورة له على صدارة صفحته الرئيسية.

الفنان الراحل أحمد زكي، مواليد 18 نوفمبر عام 1949، بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، وقدم أحمد زكي الكثير في مشواره نحو النجومية، حيث تقدر أفلامه بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.

قدم الراحل أحمد زكي دور البطولة في المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل أحمد زكي إلى التمثيل التليفزيوني مؤديًا دور عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل الأيام.

وكان أول أعمال أحمد زكي السينمائية فيلم "أبناء الصمت" عام 1974، وفى عام 1980 كان قد مثّل ستة أفلامٍ بما فيها "الإسكندرية ليه؟" من إخراج المخرج العبقري يوسف شاهين.

ويعتبر الراحل أحمد زكي، ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996 حيث شملت القائمة 6 أفلام له وهي "البريء - زوجة رجل مهم- الحب فوق هضبة الهرم-  إسكندرية ليه - أحلام هند وكاميليا - أبناء الصمت".

وحصد أحمد زكي، العديد من الجوائز من بينها مهرجان الإسكندرية عام 1989، ومهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، وتوفى احمد زكي في 27 مارس عام 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.


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