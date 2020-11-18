إبراهيم السمان يذبح عجلا في أخر يوم تصوير لمسلسل "ربع قيراط"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نجاح كبير حققه مسلسل ربع قيراط وهو الحكاية السابعة من مسلسل إلا أنا وهو من بطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإبراهيم السمان ومحمد علي رزق ومحمد الصاوي وغيرهم.


من ناحيته قرر إبراهيم السمان الاحتفال بهذا النجاح الكبير بطريقته الخاصة حيث فاجأ الابطال في آخر يوم تصوير بحضوره للاستديو وبصحبته "عجل" قرر ذبحه بنفسه بمشاركة كل فريق عمل المسلسل.


وبالفعل شارك كل أبطال العمل في الاحتفال الذي تم في وقت الراحة وفوجئ الأبطال بإبراهيم السمان وهو يقوم بنفسه بذبح العجل.


ابراهيم أعرب عن سعادته بالنجاح الكبير للمسلسل وخاصة أنه يناقش قضية نسائية هامة وقال إنه أراد أن يشارك كل أبطال العمل فرحته بذبح عجل تبركا بهذا النجاح الاستثنائي وأكد أن ما يزيد من تميز حكاية ربع قيراط هو الحب والتفاهم الذي يجمع كل أسرة العمل.

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ربع قيراط مسلسل ربع قيراط الينا إبراهيم السمان

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