ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
انتقلت بوابة "الفجر" لمسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام، وحصلت على صور من عقار الحادث به الجريمة، حيث كانت تقطن الأسرة بالدور الرابع من البوابة الرابعة بحدائق الاهرام.

وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل جديدة في المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام،أن المتهم عاطل في عقده الثاني من العمر، ومريض نفسيا، وكان خارجًا من المصحة النفسية منذ ٣ أشهر، بالاضافة هو الشقيق الأكبر في أخوته.

وافادت التحقيقات، أن المتهم نشبت بينه وبين زوج شقيقته مشادة كلامية على إثرها استل المتهم سكينة من المطبخ، فحاول أخيه الأصغر الامساك به فقام بتسديد طعنتين ببطن شقيقة

وأفادت التحقيقات، أنه بمحاولة والدة المتهم الإمساك بنجلها، قام بتسديد طعنة بالرقبة، مما لفظت أنفاسها الاخيرة، حيث قام زوج شقيقة المتهم بالامساك به وأخذ السكين، أصابه أيضا بطعنتين في الظهر، وتم نقله على الفور للمستشفى

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي واقعة المذبحة الأسرية بحدائق الاهرام، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لاجراء معاينة لمسرح الجريمة.

وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن المتهم أقدم على قتل والدته "سيدة مسنة" وشقيقه وإصابة زوج شقيقته بطعنات.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم يعاني من مرض نفسي

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشروعه في قتل زوج شقيقته، الذي نجح الأهالي في إنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى.
ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية
ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية
ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية
ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية
ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية
ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية
ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية
ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية
ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية
ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية
ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية
ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية

أخبار تهمك

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 14 ساعة

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ حوالي 8 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

09:03 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

10:32 ص

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»