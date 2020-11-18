"رمي نفسه في النيل".. انتحار شاب من أعلي كوبري الساحل

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تكثف قوات الإنقاذ النهري، بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من جهودها لانتشال جثة شاب انتحر قفزا من أعلى كوبري الساحل.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بقفز شاب بمجرى نهر النيل من أعلى كوبري الساحل.



التحريات الأولية توصلت إلى أن شابا في العقد الثاني من عمره قفز من أعلى الكوبري في ظروف غامضة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.