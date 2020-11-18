وزير الداخلية العراقي يصل إلى معبر عرعر الحدودي تمهيدا لافتتاحه

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:15 م
العراق
العراق
وكالات
Advertisements

وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، إلى معبر عرعر الحدودي مع السعودية تمهيدا لافتتاحه، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، تعرض موكب وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، لحادث سير خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين في شمالي العراق.

 

وكشف مصدر امني عراقي، أن أحد أفراد حماية الوزير توفي خلال الحادث وأصيب ثلاثة آخرين بجروح"، مؤكدًا أن "إحدى سيارات موكب الغانمي انقلبت بين منطقتي عوينات والعوجة في محافظة صلاح الدين".

 

وقد وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، صباح اليوم إلى محافظة صلاح الدين لتفقد الأوضاع الأمنية فيها في ظل وجود تحركات لتنظيم "داعش" في تلك المنطقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الداخلية العراقي معبر عرعر السعودية الحدود

أخبار تهمك

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

العراق: قوة أمريكية تلاحق ميلشيات موالية لإيران

مسؤول عراقي: سنشهد في الأيام المقبلة فتح المنفذ الحدودي بين سوريا والعراق

اتفاق لإعادة بناء المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا لافتتاحه من جديد

قوات أمريكية تدخل العراق عبر سوريا

قتلى وجرحى بحادث سير لموكب وزير الداخلية العراقي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

09:03 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

10:32 ص

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»