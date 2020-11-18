بسب طلاقها.. محاولة انتحار فاشلة لسيدة في المنصورة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية محاولة إنتحار فاشلة لسيدة أقامت بمفردها عقب طلاقها.

أقدمت سيدة على التخلص من حياتها بتناولها حبة الغلة السامة بقرية كفر البرامون التابعة لمركز المنصورة.

تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة المنصورة يفيد بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة لوصول سيدة مصابة بحالة إعياء شديدة لتناولها مادة سامة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السيدة تدعي رضا ج ح، 41 سنة، ربة منزل.
وبسوال شقيقتها وتدعي "عايدة ج ح" قالت أن شقيقتها تناولت قرص الكيماوي التي يستخدم في حفظ الغلة مما أدى إلى حدوث اصابتها لمرورها بحالة نفسية سيئة كونها تقيم بمفردها عقب طلاقها.

وتحرر عن ذلك المحضر الازم وجاري العرض على النيابة العامة الاستكمال التحقيقات.

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