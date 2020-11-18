تفاصيل مصرع طفل أمام منزله في الدقهلية

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شهدت قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، مصرع طفل إثر سقوطه على الأرض أثناء لهوه أمام المنزل.



وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة منية النصر مستشفى منية النصر المركزي بوصول الطفل إبراهيم الحديدي الحديدي حامد 4 سنوات ومقيم طرف أسرته بقرية " ميت تمامة " دائرة المركز جثة هامدة - ادعاء حادث عارض.



وبانتقال ضباط المباحث والفحص وسؤال والدته المدعوة عقاب عاطف رمضان 24 سنة، ومقيمة بذات القرية

قررت بأنه أثناء لهو نجلها أمام المنزل تعثرت قدماه وسقط أرضا فقامت بنقله إلي المستشفى إلا أنه توفي قبل وصوله، ولم تتهم احدا بالتسبب في ذلك.



وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلى بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.