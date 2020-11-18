توقعات بسقوط امطار علي الدقهلية غدا وحتي السبت المقبل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي رفع درجه الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير تحسبا لعدم استقرار الاحوال الجوية خلال الايام القادمه..

و تهيب المحافظة بالمواطنين والمسافرين على الطرق توخى الحذر حرصا على الارواح والممتلكات خلال الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر الجارى..

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رئيس الوزراء بشان الاستعداد لموسم الامطار والسيول ومراجعة الاجراءات والاحترازية فى هذا الشان.

وكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان المحافظة قد انتهت من مراجعة كافة الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمه تحسبا لعدم استقرار الاحوال الجوية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19 حتى السبت الموافق 21 نوفمبر الجارى.

وفى ذات السياق فقد وردت اشارة عاجلة من اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع ادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر ر ئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، تفيد ان البلاد تتعرض خلال الفترة المذكورة لسقوط امطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية احيانا على السواحل الشمالية ببعض المناطق بعدد من المحافظات، وامطار متوسطة فى بعض مناطق الوجه البحرى ومن بينهم " محافظة الدقهلية، وفى هذا الاطار تهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين فى نطاق المحافظة والمسافرين على الطرق ذهابا وايابا بنطاق المحافظة بتوخى الحذر قبل واثناء الاحوال الجوية الغير مستقرة للطقس خلال الفترة المذكورة حفاظا على الارواح والممتلكات.

و وجه محافظ الدقهلية للواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة باخطار كافه مديريات الخدمات والهيئات بنطاق المحافظة، وشركة مياة الشرب والصرف الصحى وشركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بان يكون الجميع على اهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع اى احداث او اخطار طارئة ناتجه عن احوال الطقس الغير مستقرة خلال الفترة المشار اليها والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات والازمات والكوارث بالمحافظة فى هذا الشان، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء حرصا سلامه وحياة المواطنين وحفاظا على الارواح والممتلكات.

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