محافظ الإسكندرية: لن نسمح بتواجد التكاتك في الشوارع الرئيسية (صور)

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف حملات ضبط التكاتك والمركبات المخالفة بكافة أحياء الإسكندرية. مؤكدا علي عدم الإفراج عن المركبات المخالفة إلا بعد دفع الغرامة الرادعة لذلك.



وأكد المحافظ أنه يمنع نهائيا سير مركبات التوكتوك في الشوارع الرئيسية بالكامل، لافتًا إلى أن السماح للتوكتوك كان في الشوارع الداخلية بهدف خدمة أهالينا البسطاء الذين يقطعون مسافات قصيرة.



ووجه المحافظ الشكر إلى رجال المرور وجميع القائمين علي ضبط المركبات المخالفة علي الجهود المبذولة. وأكد علي ضرورة بذل المزيد من الجهد لردع المخالفين.



جاء ذلك خلال توقف المحافظ، اليوم الأربعاء، بإحدي اللجان المرورية لضبط التكاتك والمركبات المخالفة بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق.