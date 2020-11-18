ضبط تاجر مخدرات حال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي

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تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (عدد 8 طرب لمخدر الحشيش، هاتف محمول ) بحوزة ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج ) حال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدى مستقلًا إحدى سيارات الأجرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدر المضبوطة بقصد الاتجار والهاتف للإتصال بعملائه.



وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

