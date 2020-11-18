وفاة أستاذ بكلية طب جامعة طنطا بفيروس كورونا

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توفى صباح اليوم الدكتور أحمد الحلوجي، الأستاذ بقسم النساء والتوليد بكلية طب جامعة طنطا، وذلك بعد أن أصيب بفيروس كورونا منذ أكثر من ١٠ أيام.



ويعتبر الحلوجي من أشهر أطباء النساء والتوليد بمدينة طنطا، وكان قد أصيب بفيروس كورونا، وتم نقلة إلى المستشفى بعد أن تدهورت حالتة الصحية، وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعى منذ أيام، إلى أن ازدادت حالتة سوء وتوفى صباح اليوم.



وسادت حالة من الحزن بين أهالى مدينة طنطا، بعد وفاة الدكتور الحلوجي، مؤكدين أنة كان يتمتع بقدر عالى من الأخلاق، إضافة إلى كونة كان طبيب متميز في عملة.