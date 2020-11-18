الأهلي يعلن جاهزية أليو ديانج للمشاركة في نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزيته للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في اتصال هاتفي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة مالي وناميبيا، مساء الثلاثاء، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن خروجه من الملعب، في الدقيقة 60 من زمن المباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط. 

يذكر أن ديانج غادر مواجهة مالي وناميبيا، التي جمعت الفريقين في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بحلول الدقيقة 60 بداعي الإصابة.

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