الأموال العامة تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (حاصل على دبلوم تجارة – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج).. بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة، وضبط بحوزته (مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية متنوعة)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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