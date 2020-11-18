محافظ القليوبية: إلغاء الأسلاك الكهربائية الهوائية بمدينة بنها وتعويضها بشبكة كابلات أرضية

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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، إلغاء الأسلاك الكهربائية الهوائية بمدينة بنها وتعويضها بشبكة كابلات أرضية، حيث يجرى حاليا تطوير وإعادة رصف وتجميل شارع فريد ندا، وشارع كورنيش النيل وفق مخطط كامل مدروس لتطوير المناطق المتأخمة للشارعين المذكورين، وضبط الحركة المرورية بتلك المناطق، وذلك فى ضوء حرص محافظة القليوبية على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم، أن أعمال البنية التحتية قد قاربت على الانتهاء، والشروع فى أعمال الأسفلت، مشيرًا إلى أن الأعمال قد تأخرت لأن هذه الشوارع لم يمتد إليها يد التطوير في بنيتها التحتية منذ سنوات طويلة، وكان لزاما على المحافظة عمل تطوير كامل للبنية التحتية قبل الرصف، حتى لايتم الحفر في هذه الشوارع مرة أخرى.



وأكد المحافظ، أن محافظة القليوبية قد أضافت ميزة جديدة وكبيرة للشارعين غير مسبوقة في أي مدينة من مدن القليوبية، حيث جرى تكليف شركة الكهرباء بإلغاء الأسلاك الكهربائية الهوائية والاستعاضة عنها بشبكة كابلات أرضية كاملة بالقواطع وغرف التفتيش وأعمال العزل الأرضى والتوصيلات المنزلية، مما أخر العمل فى الطريقين لحين إنجاز أعمال الكهرباء التى ستتكلف وحدها حوالى 20 مليون جنيها للشارعين.