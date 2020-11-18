محافظ القليوبية: إلغاء الأسلاك الكهربائية الهوائية بمدينة بنها وتعويضها بشبكة كابلات أرضية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، إلغاء الأسلاك الكهربائية الهوائية بمدينة بنها وتعويضها بشبكة كابلات أرضية، حيث يجرى حاليا تطوير وإعادة رصف وتجميل شارع فريد ندا، وشارع كورنيش النيل وفق مخطط كامل مدروس لتطوير المناطق المتأخمة للشارعين المذكورين، وضبط الحركة المرورية بتلك المناطق، وذلك فى ضوء حرص محافظة القليوبية على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم، أن أعمال البنية التحتية قد قاربت على الانتهاء، والشروع فى أعمال الأسفلت، مشيرًا إلى أن الأعمال قد تأخرت لأن هذه الشوارع لم يمتد إليها يد التطوير في بنيتها التحتية منذ سنوات طويلة، وكان لزاما على المحافظة عمل تطوير كامل للبنية التحتية قبل الرصف، حتى لايتم الحفر في هذه الشوارع مرة أخرى.

وأكد المحافظ، أن محافظة القليوبية قد أضافت ميزة جديدة وكبيرة للشارعين غير مسبوقة في أي مدينة من مدن القليوبية، حيث جرى تكليف شركة الكهرباء بإلغاء الأسلاك الكهربائية الهوائية والاستعاضة عنها بشبكة كابلات أرضية كاملة بالقواطع وغرف التفتيش وأعمال العزل الأرضى والتوصيلات المنزلية، مما أخر العمل فى الطريقين لحين إنجاز أعمال الكهرباء التى ستتكلف وحدها حوالى 20 مليون جنيها للشارعين.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يعلن جاهزية أليو ديانج للمشاركة في نهائي دوري الأبطال

منذ نصف ساعة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

09:03 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

10:32 ص

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»