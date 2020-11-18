عجوز تحاول الانتحار من الطابق الخامس بالهرم.. والأمن ينقذها

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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حاولت سيدة عجوز الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من الطابق الخامس، بأحد العقارات بمنطقة الهرم غرب الجيزة، وتمكنت القوات من إنقاذها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بتهديد سيدة على الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من أحد العقارات بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وإنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن سيدة عمرها 67 سنة، حاولت الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من الشقة سكنها بالطابق الخامس.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري بإشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من إنقاذها، بعد إقناعها بعدم الانتحار، واستدعى أحد أفراد أسرتها مستشفى أبو العزائم للطب النفسي، واصطحابها، بعد اعطائها حقنة مهدئة.

وبينت تحريات الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، أنها مريضة نفسيًا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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