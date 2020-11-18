ضبط تاجر خردة لقيامه بسرقة كابلات كهربائية بالإسكندرية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط أحد الأشخاص (تاجر خردة، مقيم بالإسكندرية، له معلومات جنائية) بالإستيلاء على كمية من المهمات والكابلات الخاصة بشركات الكهرباء، مما يضر بالإقتصاد والمال العام، ويقوم بتخزينها بمخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة كرموز، وذلك بقصد التربح ببيعها لتجار الخردة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (طن من الكابلات الألومنيوم – عدد 16 قطعة نحاسية خاصة بمحولات الجهد بارات نحاسية – نصف طن من الرصاص جهد متوسط – عدد 8 قطع محولات شدة – عدد 4 قطع كابل هوائى ألمونيوم مختلفة الأطوال - كمية من قطع الكابلات مختلفة الأطوال).

بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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