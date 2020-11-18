ضبط عناصر تشكيل عصابي لارتكابهم وقائع سرقة بالإكراه في الإسماعيلية

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، إن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص).



وعقب تقنين الإجراءات إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - عدد 2 خزينة - عدد من الطلقات - دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المُستخدمين فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه.وتبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص بأنه أثناء استقلاله سيارة نقل "مُحملة بأعلاف الأسماك" قيادة سائق، وبرفقتهما (عامل) وسيرهم بدائرة المركز متجهين إلى إحدى المزارع بالمنطقة، اعترضهم ثلاثة أشخاص ملثمين مستقلين دراجة نارية وقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم لإجبارهم على التوقف مما أدى إلى إصابة السائق والعامل بطلقات نارية ووفاة الأخير.