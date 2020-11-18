ضبط عناصر تشكيل عصابي لارتكابهم وقائع سرقة بالإكراه في الإسماعيلية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه.

وتبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص بأنه أثناء استقلاله سيارة نقل "مُحملة بأعلاف الأسماك" قيادة سائق، وبرفقتهما (عامل) وسيرهم بدائرة المركز متجهين إلى إحدى المزارع بالمنطقة، اعترضهم ثلاثة أشخاص ملثمين مستقلين دراجة نارية وقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم لإجبارهم على التوقف مما أدى إلى إصابة السائق والعامل بطلقات نارية ووفاة الأخير.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، إن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص).

وعقب تقنين الإجراءات إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - عدد 2 خزينة - عدد من الطلقات - دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المُستخدمين فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


أخبار تهمك

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 19 ساعة

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

09:03 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

10:32 ص

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»