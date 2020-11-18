ضبط عنصر إجرامي لسرقته السيارات بالقاهرة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تفيد تردد (سائق، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") على موقف سيارات كائن بدائرة القسم، وبحوزته سيارة "فان" ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه حال استقلاله السيارة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبالكشف الفنى تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وأضاف بأنه قام بإرتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بدائرة القسم بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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