محامي ريهام سعيد: حصلنا على حكمين ضد سما المصري.. و ننتظر الثالث

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة _ إيريني صفوت
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قال شعبان سعيد محامي الإعلامية ريهام سعيد، إن بلاغ "سعيد" ضد سما المصري قديم وليس حديث وانتهت نيابه ٦ أكتوبر من التحقيقات وفي انتظار الإحالة.

وتابع المحامي، أن هذه القضية هي البلاغ الثالث والأخير والمقدم ضد سما المصري وذلك بعد صدور حكمين نهائيين ضد سما المصري لصالح ريهام سعيد.

وأضاف، أن وقائع البلاغ الذي قدمه وقرر فيه ان سما المصري أرسلت عبارات سب وقذف لبعض الإعلاميين وكانت تحمل إساءه للإعلامية ريهام سعيد وهو ما دفعها لتقديم بلاغ شهد فيه الإعلامي الذي تلقى الرسالة وبالاستعلام عن الهاتف تيين أن خاص بسما المصري.

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