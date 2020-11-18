وزير الطيران يلتقي رئيس هيئة الاستثمار لبحث سبل التعاون ودعم الاستثمارات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
زار الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران، والهيئة العامة للاستثمار؛ من أجل مناقشة المشروعات الاستثمارية الجديدة ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة، وكذا استعراض الخطط الموضوعة بين الجانبين، بهدف جذب الاستثمارات الجديدة بقطاع الطيران المدني، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الطيران المدني من خلال شركاتها وهيئاتها التابعة، وكذلك استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات لبعض المشروعات الهامة التي تتعاون فيها الوزارة مع الهيئة، كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لتطوير منظومة الطيران المدني.

وأشاد الجانبان بالدور الفعال الذى تقوم به الدولة من خلال تقديم أوجه الدعم الكامل وتشجيع الاستثمارات، وكذا منح تيسيرات مناسبة للمستثمرين من أجل تحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتذليل مختلف التحديات التي تواجههم.

وفي هذا السياق، أشاد وزير الطيران بالجهود المبذولة والتعاون التام بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه في ضوء توجيهات الحكومة، تشهد هذه المرحلة تحقيق الكثير من الإنجازات غير المسبوقة، واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات وأجهزة الدولة بما يساهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة، وإقامة العديد من المشروعات القومية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد المصري.

أخبار تهمك

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

09:03 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

10:32 ص

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»