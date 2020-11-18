تجديد حبس المتهم بقتل موظف بكفر شكر للمرة الثانية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمر قاضي المعارضات في محكمة كفر شكر بالقليوبية، بتجديد حبس "محمد.ج.ع" 23 عامًا، المتهم بقتل "صلاح ع" 57 عامًا، مدير مركز شباب بدائرة مركز كفر شكر، خلال معاتبة الأخير له على تصوير طالبات اثناء خروجهن من درس خصوصي بجوار منزله، وذلك للمرة الثانية.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد مقتل "صلاح.ع.ط"، مدير مركز شباب، في مشاجرة مع "محمد.ج.ع"، 23 عامًا عاطل، ووالدته، بقرية كفر عزب غنيم بكفر شكر، وحدوث حالة هياج داخل القرية.

وتوصلت تحريات اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والعقيد عمرو الجزار مفتش المباحث، والمقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث قسم كفر شكر، أنه أثناء عتاب المجني عليه للمتهم، بتصويره طالبات خلال خروجهم من درس خصوصي مع زوجته، داخل منزل ملاصق لمنزل المتهم، فحدثت مشاجرة أخرج على إثرها المتهم سكينا وطعن المجني عليه عدة طعنات حتى أرداه قتيلًا في الحال وأصاب نجله، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي في حالة خطيرة.

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