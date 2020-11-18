تعليق فيران توريس بعد تسجيله هاتريك في ألمانيا

صرح لاعب المنتخب الإسباني فيران توريس بأنه يشعر بالسعادة كثيرا بعد لأهداف الثلاثة (هاتريك) التي سجلها مع الفريق ليقوده إلى الفوز الساحق 6 / صفر على نظيره الألماني مساء أمس الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا.









وقال توريس، الذي رفع رصيده إلى أربعة أهداف في سبع مباريات دولية خاضها مع المنتخب الإسباني حتى الآن :"كل لاعب يحلم بتسجيل هاتريك. وتسجيل الهاتريك في شباك المنتخب الألماني يسعدني كثيرا".









وقال زميله المهاجم ألفارو موراتا :"لا يمكنني الانتظار لرؤية ما سيقوله الناس بعد المباراة".



