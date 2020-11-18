د.حماد عبدالله يكتب: مصائب قوم عند قوم فوائد !!









فى تصفحى لمقالاتى السابقة , وجدت مقالاً هاماً نشر فى جريدة "روزا اليوسف" يوم الأحد 5أكتوبر 2008 , وكان حديثى فى هذا المقال ينطبق على التهرب الضريبى , ومعاناه الموازنة العامة للدولة من هذه الجريمه التى يرتكبها نخب الشعب المصرى من كبار المهنيين , وأيضاً بعض رجال الأعمال .

وكان محور مقال عن حادث شهير وقع فى هذا الوقت وهو حادث مقتل الفنانه اللبنانية "سوزان تميم " ,ولعل دون سرد للأحداث فإننى أفضل إعادة نشر المقال ، فلنتصفحه معاً ,ونتذكر تلك الايام ,وماذا كان حالنا فيها .

المقال جاء تحت عنوان ( العائد من المصائب)!!

لا شك بأن "مصائب قوم عند قوم فوائد " قول صحيح 100% - وحقيقة ثابتة – وتثبتها الأحداث الحياتية اليومية في مصر أو في أي مكان في العالم – وعلى جميع المستويات – ولعل مصيبة هذا الشهر والشهر الماضي وما قبله – منذ مقتل سوزان تميم في دبي يوم 28 يوليو 2008 – وحتى شهور قادمة لا أعلم مداها – سوف تكون هذه المصيبة الكبرى عند البعض ستعود بفوائد جمة وعظيمة أيضاً على البعض الأخر – فمصيبة المتهم هشام طلعت مصطفى (محرضاً ومساعداً ومتفقاً) مع المتهم محسن منير السكري ( قاتلاً ) مع سبق الإصرار والترصد فوائدها المباشرة عند المحامي الأستاذ/فريد الديب والمحامي الأستاذ الفرهوتي ( المحاميان ) عن المتهم هشام طلعت مصطفى – وكذلك الفوائد التي ستعود على المحاميان الأستاذ "المناوي ونجلة الدكتور المناوي أيضاً " فائدة كبيرة مادياً وأدبياً وإعلامياً – هذا لا شك فيه بالمرة – ملايين الجنيهات و بعض الملايين من الدولارات سمعنا وقرأنا عنها كأتعاب السادة الإستشاريين لتشكيل هيئة الدفاع عن المتهمان !!ولا شك أيضاً بأن فوائد هذه المصيبة سوف تعم على السجن الذي ينزل فيه المتهم – خاصة هشام طلعت مصطفى – وليس المقصود فقط – حراس السجن من عساكر وصف ضباط – ولكن أيضاً المساجين الطيبين المزاملين لهذا المتهم المشهور – الغني– البذخ والمبعثر للأموال سوف تعم على هؤلاء الأشخاص تطبيقاً للمثل الشعبي (من جاور السعيد يسعد) والسعيد هنا – هو هذا المتهم الغني الذي بالقطع سيعامل معاملة سجين متميز إجتماعياً وإقتصادياًَ !!