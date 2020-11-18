بسبب خيط حرير..آيتن عامر توجه رسالة لـ مي عز الدين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة آيتن عامر رسالة لصديقتها الفنانة مي عز الدين تُهنئها فيها على مسلسلها الجديد "خيط حرير"، وذلك من خلال حسابها على موقع "تويتر"

كتبت آيتن عامر تغريدة جديدة قالت فيها:"مسلسل خيط حرير يستاهل المتابعة، كل الأقسام فيه متألقة".

مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر.

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