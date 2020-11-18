اتحاد النحالين العرب: مهرجان العسل المصري به أسعار تنافسية غير مسبوقة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن مهرجان العسل المصري يتم في دورته الثانية بحديقة الأورمان بالجيزة، انطلاقًا من اليوم ويستمر لمدة 5 أيام.

وأضاف "البحيري"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المهرجان ليس للبيع والشراء فقط، وإنما به فاعليات ترفيهه للأسرة وللطفل، وفاعليات ثقافية للنحالين، معقبًا: "الأسرة اللي هتيجي تدوق العسل المصري هيكون عندها فرصة كبيرة لقضاء يوم ترفيهي كامل بالمهرجان".

وتابع رئيس اتحاد النحالين العرب، أن الاتحاد يتبني مشروع النحال الصغير بهدف تكوين مشروع مستقبلي لشباب مصر، وتوضيح أهمية نحل العسل في الحفاظ على التوزان البيئي للأطفال، والتي من خلاله يتعرف الطفل على ملكة النحل والشغلات ودورة حياة النحل وكيف يفيدنا النحل في الحياة اليومية، وفي زيادة الانتاج بكافة المحاصيل، مشددًا على أن المهرجان به اكثر من 100 شركة عارضة يسعوا لتوصيل رسالة للأسرة المصرية بضرورة زيادة الاستهلاك من عسل النحل نظرًا للظروف التي نمر بها، مؤكدًا أن المهرجان به عروض تفضيلية وأسعار تنافسية غير مسبوقة، مع أعلى جودة ممكنة لعسل النحل.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، مهرجان العسل المصري في نسخته الثانية، والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر فعالياته بداية من اليوم الأربعاء، ولمدة 5 أيام.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 100 عارض يمثلون أهم شركات نحل العسل في مصر والمهتمين بصناعة وتربية وتصدير نحل العسل ومنتجاته المختلفة، لعرض منتجاتهم، والبيع للجمهور بأسعار مخفضة.

كما يتضمن المهرجان ورش عمل وتدريب يومية، للنهوض بصناعة العسل في مصر، فضلًا عن فقرات فنية ومسابقات ترفيهية تثقيفية ذات جوائز.

ويتضمن المهرجان حلقات نقاشية لأهم ما يواجه النحالين من مشكلات وعرض أنسب الحلول وآليات تنفيذها لدعم هذه الصناعة الحيوية، وزيادة الصادرات.

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