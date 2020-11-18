النيابة تحقق في حادث تصادم أتوبيس مدرسة بالهرم.. وتستعلم عن المصابين

Advertisements

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة حادث تصادم أتوبيس مدرسة بطريق الرماية بالهرم، وتستعلم عن حالة المصابين تمهيدا لسؤالهم.



وطلبت النيابة، التقرير الطبي للحالات لاستكمال التحقيقات، فيما انتدبت خبراء الفحص الفني لمعاينة الاتوبيس، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



وكشفت تفاصيل حادث تصادم اتوبيس مدرسة بطريق الرماية بالهرم، الذي أسفر عن إصابة ١٧ طفلا، ومشرفة الأتوبيس ومدرسة وسائق الأتوبيس.



وأفادت التحريات الاولية، بأن الاتوبيس تابع لإحدى المدارس الواقعة بأوسيم، وإصابات الأطفال تتراوح بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم على الفور للمستشفى.



وتلقت شرطة مباحث الهرم، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم، حيث انقلب أتوبيس مدرسة في الهرم، اثناء توصيل التلاميذ إلى المدرسة، وأسفر الحادث عن إصابة طلاب، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج.



وتسبب الحادث في تعطيل حركة المرور، وتم رفع حطام الحادث لعودة الحركة المرورية، وتم تحرير محضر واحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

