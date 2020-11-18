مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.33% بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:43 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% رابحاً 7.80 نقطة ليصل إلى مستوى 2325.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 127 مليون سهم محققة ما قيمته 208 ملايين درهم من خلال تنفيذ 2450 صفقة لعدد 30 سهماً.


 وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.92%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.82% ثم قطاع العقارات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%.
 
وقفز 16 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.51%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان بنسبة 1.92%، فيما تراجعت 11 سهماً على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.52%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.6 مليون ورقة بقيمة 66.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.98%.

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