مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.33% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% رابحاً 7.80 نقطة ليصل إلى مستوى 2325.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 127 مليون سهم محققة ما قيمته 208 ملايين درهم من خلال تنفيذ 2450 صفقة لعدد 30 سهماً.









وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.92%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.82% ثم قطاع العقارات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%.