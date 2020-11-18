وزير الكهرباء والإسكان يحضران احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجى لإنشاء سد جيوليوس نيريرى بتنزانيا

بحضور رئيس الوزراء التنزانى، قاسم ماجاليوا، يشهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجى لتنفيذ الأعمال بجسم السد الرئيسى، بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا.





ويرافق الوزيران نائب وزير الخارجية، والسفير المصرى بتنزانيا، وعدد من قيادات الوزارتين، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو التحالف المصرى المنفذ للمشروع، بشركتى المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، ومسئولو عدد من البنوك المصرية.

وبدأ الوزيران اليوم بالانتقال إلى موقع الاحتفال، حيث تم شرح الموقف التنفيذى للأعمال من مسئولى التحالف المصرى المنفذ للمشروع.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى، يُنفذه تحالف شركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، وتم توقيع العقد في ديسمبر ٢٠١٨، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.