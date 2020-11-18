المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشياً مع بداية الجلسة بدعم من مشتريات المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2967 نقطة.



