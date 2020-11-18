المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:36 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشياً مع بداية الجلسة بدعم من مشتريات المصريين.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2967 نقطة.

إختتمت البورصة المصرية تداولات أمس  منتصف الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات  ، بدعم من شراء المؤسسات المحلية على معظم الاسهم القيادية لتمتد تعاملاتهم للأسهم الخبرية و المضاربية من الصغيرة و المتوسطة ، ليصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.66% منهيا تداولاته عند 11063 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان عند 2016 نقطة بارتفاع 0.97%، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة جاوزت ال 2 مليار جنيه لتسجل 2.196 مليار ، بحجم تداول 731 مليون سهم ، من خلال 57284 صفقة ، بالتداول على 186 ورقة ماليةة، ربحت منها 105 ورقة و تراجعت 58 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 23 ورقة مالية دون تغيير ..ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 5.874 مليار جنيه مسجلا 636.208 مليار جنيه.

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