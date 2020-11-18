تعليق روسيا على قرار ترامب سحب قواته من أفغانستان

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:41 ص
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
وكالات
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علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب قواته من أفغانستان.

 

وكانت الخارحية الروسية، قالت إن تصريحات ترامب حول تسريع انسحاب قواته من أفغانستان، أخذت أكثر من حجمها، لأن تأثير ذلك سيكون ضئيلا في الوضع "على الأرض".

 

وأضافت الخارجية الروسية، أنه "يتم تقديم هذا بشكل موجه ... ترامب سيسحب القوات، ولكن ليس كلها، كما ذكر سابقا، سيبقى 2500 (عسكري). والمسؤولون في كابل يأملون في أن (جو) بايدن يمكنه إلغاء ذلك في وقت لاحق عندما يتولى منصبه".

 

وقد تساءل وقال المبعوث الروسي الخاص لأفغانستان، مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير، كابولوف، موجها كلامه إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "هل أدى وجود الناتو (في أفغانستان) إلى تحسين الوضع حتى ولو قليلا؟ ... دعهم يلقوا نظرة فاحصة على أنفسهم في المرآة".

 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تلقت أوامر بالإسراع في انسحاب القوات من أفغانستان والعراق قبل تنصيب بايدن المتوقع في 20 يناير القادم.

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