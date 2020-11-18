أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
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علق مانويل نوير حارس المرمى الألماني الدولي على الهزيمة التاريخية0-6 أمام المنتخب الإسباني بأنها تمثل صدمة للفريق بأكمله.


ومني المنتخب الألماني "مانشافت" بهزيمة ثقيلة 0-6 أمام مضيفه الإسباني أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوروبا، ليتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائيات البطولة التي تقام في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.


وهذه هي أسوأ هزيمة للمنتخب الألماني منذ نحو 9 عقود وبالتحديد منذ 1931.


وأفسد المنتخب الإسباني بهذه الأهداف الستة احتفال نوير بإنجازه، إذ أصبح أكثر حراس المرمى خوضاً للمباريات الدولية مع "المانشافت" من خلال هذه المباراة التي حملت رقم 96 في تاريخه مع الفريق، فيما كان أكثر حراس المرمى مشاركة مع الفريق من قبل هو سيب ماير برصيد 95 مباراة دولية.


وقال نوير في تصريحات إلى شبكة إيه آر دي الألمانية التلفزيونية: "إنها هزيمة محبطة لنا جميعاً".


وأضاف: "إنني جزء من الفريق، خسرنا المباراة سوياً، لغة الجسد والتواصل كانا ضعيفين للغاية، كان يجب أن نتحدث سوياً بشكل أكبر خاصة بعد الهدف الأول".

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