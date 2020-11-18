وزارة التخطيط : إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل لخدمات المواطنين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتقديم خدمات المحليات للمواطنين، وذلك فى إطار رؤية واهتمام الدولة بالارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم .ومن المقرر أن يتم استعراض المركز المتنقل ضمن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات معرض CAIRO ICT والذي ينطلق في 22 نوفمبر الجاري.


وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن فكرة المركز التكنولوجي المتنقل تقوم على انتقال المركز المجهز في شكل سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة وذلك بهدف توسيع قاعدة المتعاملين معه، كما أنه من المخطط أن يقوم المركز بالانتقال إلى مقار إقامة المواطنين لينهي خدماتهم التى يطلبونها من المحليات فى أماكن تواجدهم فى وقت قياسي؛ وذلك تحقيقًا لسياسة الدولة فى توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق السرعة في إنجاز خدمات المواطنين بأكثر الطرق سهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.


 

أضافت السعيد أن المركز التكنولوجي المتنقل يتضمن متوسط 50 خدمة من خدمات المحليات طبقًا للحي التابع له المركز، ويقوم المركز المتنقل بطباعة المخرجات دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز الوحدات والإدارات المحلية أو المركز التكنولوجي بالحى أو المدينة، مشيرة إلى أن المركز المتنقل مجهز بأحدث أجهزة نظم المعلومات المتصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

 

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التجربة الأولى للمركز التكنولوجي المتنقل ستكون فى حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، ومن المخطط أن يتم تعميم التجربة بباقي محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

 

وتشمل الخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي المتنقل كل خدمات السداد من إيجارات، وأقساط، وتجديد رخص المحلات، والإشغالات، والإعلانات، وتزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي بهدف متابعة العمل وتحقيق الشفافية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انقلاب أتوبيس أمام المتحف المصري بالرماية (صور)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان عددًا من المشروعات المشتركة

وزير التنمية المحلية ومحافظ أسيوط يفتتحان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديروط

وزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة يفتتحان المركز التكنولوجي بحي المطرية (صور)

رسالة هامة من وزير التنمية المحلية لـ"حي الزيتون"

وزيرة التخطيط تتفقد موقع الوحدة المتنقلة لبرنامج صحة المرأة

أحدهما للتحصيل الإلكترونى.. توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين التخطيط والتنمية المحلية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

06:41 ص

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

08:22 ص

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»