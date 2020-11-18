موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لشهر نوفمبر 2020

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:48 ص
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
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موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لشهر نوفمبر 2020

منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة لشهر نوفمبر 2020 | الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الـ500 جنيه عبر رابط manpower.gov.eg ، تزداد عمليات البحث بين المواطنين من العمالة الغير منتظمة عن موعد صرف المنحة المقدمة من وزارة القوى العاملة بعد نفي الوزارة أن يكون الصرف في منتصف شهر نوفمبر 2020 ولم يحدد المسؤولون في وزارة القوى العاملة عن الموعد الأكيد لصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر نوفمبر 2020 مؤكدة أنه بإمكان المستفيدين الدخول إلى رابط الموقع والاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الـ500 جنيه.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر نوفمبر 2020
يعيش المواطنين حالة من الترقب في انتظار وصول رسالة على رقم الهاتف الخاص بالمواطنين المسجلين به في موقع وزارة القوى العاملة بتحديد موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر نوفمبر 2020 بعد استكمال الوزارة التحقق من بيانات المسجلين في قاعدة البيانات للوزارة للتأكد من الأهلية والاستحقاق للمستفيدين ليتم صرف مبلغ الـ500 جنيه وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان وزارة القوى العاملة استبعاد 10 فئات من صرف منحة العمالة الغير منتظمة .

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة
- الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
- الضغط على استعلام منحة العمالة عن العمل 2020.
- كتابة الرقم القومي للمواطن .
- الضغط على استعلم.
- تظهر نتيجة الاستعلام عن منحة العمالة .

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لشهر نوفمبر 2020

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