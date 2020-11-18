وزير البترول يستقبل وزير التعدين النيجيري لتعزيز التعاون المشترك

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
وزير البترول
وزير البترول
الفجر الاقتصادي
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 استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اوتيشوكو سامبسون أوجا وزير الدولة النيجيرى لشئون تنمية التعدين والحديد والصلب والوفد المرافق حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال التعدين ومناقشة أهم المجالات والمشروعات المطروحة للعمل المشترك بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه الثروات فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتمتع بها كلا البلدين فى هذا المجال..


وأكد الملا خلال اللقاء أن التعديلات الجديدة على قانون التعدين نجحت فى تهيئة مناخ استثمارى جاذب فى مجال الثروة المعدنية حيث تم طرح المزايدة العالمية للذهب مؤخراً على أسس المنظومة الجديدة التى تم وضعها فى تعديلات القانون الجديدة والتى لاقت اقبال من شركات التعدين العالمية ، مشيراً إلى مشاركة وفود من قطاع التعدين المصرى فى المحافل الدولية المهتمة بشئون التعدين التى تعقد سنوياً مثل مؤتمرات التعدين بكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا وغيرها بهدف الترويج لنشاط التعدين فى مصر والفرص الواعدة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال.


وأكد الوزير أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين تهدف فى المقام الأول إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية وتحقيق القيمة المضافة من خلال استغلال الخامات التعدينية فى  الصناعات التحويلية التى تمتاز بعائدها الاقتصادى الكبير.


وشهد الاجتماع الاتفاق على تحديد موعد لاجتماع مسئولى قطاع التعدين بالبلدين لتقديم مبادرة نموذجية للعمل المشترك قائمة على تحقيق الاستفادة المشتركة وتحديد أوجه ومجالات التعاون والفرص المتاحة فى مجال التعدين.

ومن جانبه أشار الوزير النيجيرى أن بلاده تعمل حالياً على تعديل قانون التعدين بها بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات المعدنية واستغلالها فى تحقيق القيمة المضافة ، مشيراً إلى تقديم الشركات المصرية لخبراتها فى عدة مجالات للدول الأفريقية خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى بناء على توجيهات من الرئيس السيسى ، وأشاد بتطور أساليب عمل الشركات المصرية ، وأكد أن الشركات النيجيرية ترغب فى الاستفادة من الخبرات التى تتمتع بها الشركات المصرية والعمل المشترك فى عدة مجالات وخاصة الطاقة والتعدين والبنية التحتية.


حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب وزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية وأسامة مبارز وكيل وزارة البترول لشئون المكتب الفنى وعبد القادر دانداتى سفير نيجيريا بمصر.

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