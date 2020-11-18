الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة (فيديو)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:18 ص
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد طقس لطيف جدًا خلال ساعات النهار على معظم انحاء الجمهورية، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

وناشدت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية أثناء الليل وللأطفال أثناء الذهاب للمدارس في الصباح الباكر.

وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تواجد الشبورة المائية وخاصة على الطرق السريعة والطرق الزراعية، مطالبة بالقيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة المائية، منوهة بأن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من غدًا سنشهد أمطار متوسطة لغزيرة وخاصة على السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من شمال الدلتا.

وأوضحت إيمان شاكر، أننا سنشهد أمطار غزيرة ايضًا يومي السبت والأحد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومتوسطة لباقي محافظات الدلتا، ومتوسطة على بعض المناطق من القاهرة، منوهة بأن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد وحتى السبت المقبل، لنشهد امطار مصحوبة بنشاط للرياح، على أن نشهد تحسن في الاحوال الجوية اعتبارًا من الأحد المقبل بقلة حدة الأمطار وتوجد فرص أمطار خفيفة فقط، مشيرة إلى أننا يفصلنا شهر عن بداية فصل الشتاء.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

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