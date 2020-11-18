موعد مباراة هولندا ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب بولندا لمواجهة نظيره منتخب هولندا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.


وتقام مباراة هولندا أمام بولندا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.


ويحتل هولندا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر إيطاليا، بينما يتواجد بولندا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.


ومن المقرر أن تنطلق مباراة هولندا أمام بولندا قي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

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