نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

كشف الإعلامي محمد فاروق سعد عن دخول نجم الزمالك الصاعد أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر المنتخب الأولمبي دائرة اهتمامات نادي أودينيزي الإيطالي للتعاقد معه في شهر يناير المقبل أو مع نهاية الموسم الحالي.









وقال إسلام الشحات وكيل أعمال أحمد أبو الفتوح لبرنامج (4-4-2) إن أبو الفتوح تلقى اهتماماً من نادي أودينيزي بجانب مفاوضات من فريق سبورتينج براجا البرتغالي.









وأضاف:" ننتظر وصول عرض رسمي لضم أبو الفتوح من أحد الناديين خلال شهر يناير المقبل خاصة بعد ظهور اللاعب بصورة جيدة في منتخب مصر خلال لقاءه ضد توجو يوم السبت الماضي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية".









وأشار إلى أن أبو الفتوح تلقى عدد من عروض الإعارة بالدوري المصري ولكنه يفضل العودة للزمالك أو الرحيل لأوروبا خاصة مع تلقيه عدة عروض مميزة.









وظهر أبو الفتوح بمستويات طيبة مع المنتخب الأولمبي وساهم في تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.



