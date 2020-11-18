شهيرة ردًا على الشائعات: نجلاء فتحي لم تحضر عزاء محمود ياسين ولم يحدث طلاق بيننا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعربت الفنانة شهيرة عن دهشتها من شائعة منعها للفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء الراحل محمود ياسين التي تداولها رواد التواصل خلال الفترة الماضية.

وقالت خلال لقاءها مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة: "استغربت جدا من تلك الشائعة فكيف أمنعها وهي فى الأصل لم تحضر، فقد تواصلت معنا أنا وابني تلفونيًا وقدمت واجب العزاء ونجلاء فتحى حبيبتى وبيننا قرابة نسب، وهذا الأمر جعلنى أندهش من السوشيال ميديا التى تروج الشائعات من أجل تعليقات إضافية أو كسب النقود.

وأضافت شهيرة أن من بين الشائعات الغريبة التي تعرضت لها أيضا شائعة طلاقها من محمود ياسين، مؤكدة على أن هذا الامر لم يحدث أبدًا وأوضحت أن سر انتشار هذه الشائعة، تصريحاتها خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، عندما ذكرت كلمة الطلاق على سبيل المثال، الأمر الذي تسبب في حدوث سوء تفاهم للبعض.

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