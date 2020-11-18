المرصد السوري يعلن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على دمشق

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:52 ص
غارات
غارات
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أعلن المرصد السوري، مقتل 10 أشخاص من جنسيات سورية وعربية وإيرانية، جراء القصف الإسرائيلي على دمشق وريفها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وقد أفادت قناة وسائل إعلامية، بمقتل 3 عسكريين سوريين بغارة صاروخية إسرائيلية على جنوب دمشق.

 

و نقلت وكالة الأنباء السورية سانا، عن مصدر عسكري سوري، قوله إنه حوالي الساعة 3,11 فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ. وقد اسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.


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