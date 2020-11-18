

وتمكنت الحملة خلال أعمالها، من ضبط مصنع مبيدات غير مرخص بمنطقة العكرشة بالخانكة، وجرى تحرير محضر بذلك وتم تسليمه للمركز تحت رقم ١٨٩٨٦ جنح الخانكة، وجرى تشميع المصنع، والتنبيه بسرعة إكمال مستندات الترخيص، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وحصرت الحملة كميات من الأسمدة والمبيدات والمخصبات المقلدة لعلامات تجارية، جرى ضبطها داخل المصنع، وتم تقييدها بالمحضر والتي تخطت إجماليها الـ 5 أطنان مبيدات ومخصبات وأسمدة.

شنت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية بقيادة المهندسة رجاء أبو ضيف، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على منطقة العكرشة مركز الخانكة، وذلك بناءا على تعليمات وزير الزراعة، ورئيس لجنه مبيدات الآفات الزراعية، ومدير المعمل المركزى للمبيدات، والدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، لمتابعة جودة وصلاحية المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالتراخيص الممنوحة للمصانع.