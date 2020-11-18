الاستعلام عن فاتورة عداد الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2020 وطرق الدفع

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:29 ص
عداد الغاز الطبيعي
عداد الغاز الطبيعي
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الاستعلام عن فاتورة عداد الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2020 وطرق الدفع

فاتورة عداد الغاز الطبيعي مع بداية كل شهر يبحث الكثير من مستخدمى الغاز الطبيعي في منزلهم عن موعد دفع قيمة فاتورة الغاز الطبيعي وكيفية قراءاة العداد حتى يقوم بالدفع عن طريق الخدمات المتوفرة دون الحاجة للذهاب لمقر الشركة لمعرفة القراءة والقيمة، وذلك من خلال شركة بتروبيد للغلز الطبيعي، ومن خلال هذا الموضوع نوضح كل مايهم المواطن بخصوص الغاز.

خطوات الاستعلام عن الفاتورة الغاز الطبيعي في المنزل
- الدخول على موقع شركة الغاز بتروبيد للغاز (اضغط هنا).
- ثم الضغط مباشرة على كلمة تسجيل قراءة العداد
- ثم القيام بتحديد المحافظة التابع لها المستعلم والتي تكون تابعة العداد وكذلك المنطقة.
- كتابة جميع التفاصيل والبيانات التي تتعلق بالعميل.
- كتابة الرقم الذي يوجد في الورقة الخاصة بالعداد.
- كما يوجد هناك عدة أرقام يمكن التواصل من خلالها وهي 1122 من خلال الهاتف المحمول، أو 09000727 من خلال الهاتف الأرضي.

خطوات سداد قيمة فواتير الغاز
- الدخول على موقع بتروتريد.
- الضغط على الموقع الإلكتروني.
- كتابة القراءة التي تم قراءتها من خلال عداد الغاز.
- اختيار الطريقة التي ترغب في سداد الفاتورة بها والتي تتنوع بين خدمة فوري والمحافظ الإلكترونية وغيرها من الطرق التي توفر على الأشخاص المجهود.

الاستعلام عن فاتورة عداد الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2020 وطرق الدفع

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