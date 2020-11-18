مونتنجرو تفوز على قبرص بدوري أمم أوروبا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
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حجز منتخب مونتنجرو (الجبل الأسود) مقعده في دوري القسم الثاني بالنسخة القادمة (الثالثة) من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق 4 / صفر اليوم الثلاثاء على ضيفه القبرصي في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى في دوري القسم الثالث بالنسخة الحالية من البطولة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل لوكسمبورج مع أذربيجان سلبيا.


ورفع منتخب مونتنجرو رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة مقابل عشر نقاط للوكسمبورج في المركز الثاني وست نقاط لأذربيجان في المركز الثالث فيما تجمد رصيد منتخب قبرص عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير بالمجموعة ليخوض الدور الفاصل على تجنب الهبوط لدوري القسم الرابع.


وحسم منتخب مونتنجرو المباراة في شوطها الأول بثلاثة أهداف (هاتريك) سجلها ستيفان بوليفيتش في الدقائق 14 و25 و28 .


وفي الشوط الثاني ، عزز الفريق انتصاره بهدف رابع سجله ستيفان ميوجوسا في الدقيقة 60 .

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