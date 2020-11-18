اكتمال تسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن الجامعية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أنهت جامعة القاهرة إجراءات تسكين الطلاب المغتربين والوافدين القدامى والجدد، وفقًا للإجراءات الإحترازية وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المدن الجامعية للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استوعبت جميع الطالبات المغتربات للحفاظ عليهن من السكن الخارجي ومن مشقة السفر والعودة يوميًا.

وكان الدكتور الخشت رئيس الجامعة، قرر في وقت سابق عدم زيادة مصروفات المدن الجامعية هذا العام، رغم زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب، كما قرر إعفاء الطلاب من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من مصروفات المدن الجامعية طوال فترة إقامتهم بالمدن الجامعية.

يشار إلى أن مدن جامعة القاهرة الخمس (مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد) تستقبل سنويًا الطلبة والطالبات المغتربين والوافدين من مختلف محافظات مصر والدول العربية والأجنبية للإقامة بها طوال فترة الدراسة بالجامعة.

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