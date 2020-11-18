شهيرة تفجر مفاجأة: اتعملي سحر لمدة سنتين عشان معرفش أشتغل

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قالت الفنانة شهيرة إنها تعرضت لأعمال السحر واستمر معها لمدة سنتين، واكتشفته عندما كانت تضع مساحيق تجميل على وجهها فوجدته يؤلمها.





وأضافت «شهيرة» خلال لقاءها مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على قناة الحياة، أن ما دفعهم لعمل سحر لها هو أنها كانت في فترة ما صاحبة أكبر توزيع في الفيديو وأخذت جوائز كثيرة.



وأضافت: وفجأة لقيت نفسي مش قادرة أضع مكياج على وجهي وأشعر بشكشكة في وجهي، حتى أنى سافرت باريس وقالوا لى معندكيش حاجة.



وتابعت «شهيرة» أن هناك أشخاص معينة عندما علموا بما حدث قالوا لها "دا سحر وفلانة هي اللى عملته لأنها متخصصة في السحر والأعمال، مضيفة "لكن أنا مقدرش أكد ده".



ومن جانب آخر، أشارت الفنانة شهيرة إلى أن محمود ياسين فؤجئ بحجابها ولم يعترض وقال لها: بس انتى عارفة أنك كده هتبطلى التمثيل وما ينفعش.



واختتمت: كان مندهشا جدا من القرار لأنه عارف إني بحب التمثيل أد إيه لكنى كنت مصرة على قراري.