تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:28 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يترقب عشاق محبي الكرة المصرية والإفريقية، نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع بين الأهلي والزمالك.


وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق الوداد المغربي، بخمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.


بينما تأهل الزمالك على حساب نظيره فريق الرجاء المغربي، بأربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.


وضرب الأهلي والزمالك موعدًا في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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